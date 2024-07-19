الليلة.. اختبار قوى لبدلاء الأهلى أمام الألومنيوم فى كأس مصر

فى الثامنة مساء اليوم “الجمعة، وعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيره فريق الألومنيوم، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ”32″ لبطولة كأس مصر.

لعب الأهلى أمام الألومنيوم، 11 مرة قبل لقاء الليلة، شهدت انتصار الأحمر فيهم جميعًا، مواجهة منهم كانت فى الكأس وانتهت (6-0)، وسجل الأهلى 34 هدفًا واستقبال 6 أهداف فقط.

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم فى دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

وينتظر فريق فاركو الفائز من الأهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ”32” للبطولة بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلى فى حالة فوزه الليلة فى دور الـ 16 نظيره فاركو وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائى مع الفائز من البنك الاهلى والمصري البورسعيدى.

وكان الأهلى، قد حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضى، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت فى السعودية.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسى فى التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتى فى المركز الثانى نادىالزمالك بـ 28 لقبًا.

ومن جهته حذر المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، من التراخى والتهاون بمنافس الليلة مشدداً على صعوبة ومفاجآت مباريات الكأس، وطالب كولر لاعبيه بحسم اللقاء مبكراً بعيداً عن التوتر المعروف عن لقاءات الكأس.

ويقوم كولر فى لقاء الليلة بالاستعانة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، لاسيما أن مباراة الألومنيوم ستكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز المصيرية بالدورى يوم “الاثنين” المقبل، ويستمر غياب على معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وحمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

فيما صرح المدير الفني لفريق الألومنيوم هشام عبد المنعم، إن مباراته أمام الأهلى الليلة ستكون صعبة للغاية أمام الفريق الأقوى فى مصر، والمرشح بشكل دائم لتحقيق دورى أبطال إفريقيا والمسابقات المحلية.

وطالب هشام عبد المنعم لاعبيه بضرورة الظهور بشكل مميز أمام بطل أفريقيا، لتقديم صورة جيدة عن فريق الألومنيوم أمام الجماهير التى ستتابع اللقاء، مشدداً على ضرورة إستغلال حالة الاجهاد التى يعانى منها لاعبو الاهلى من كثرة المباريات المتتالية.