وصول بعثة المنتخب الأوليمبى إلى نانت للمشاركة فى أولمبياد باريس

وصلت ظهر اليوم “الجمعة”، بعثة المنتخب الأوليمبى، بقيادة مديرها الفنى البرازيلى روجيرو ميكالى، إلى مقر إقامتها فى مدينة نانت، استعدادا لخوض غمار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، ثم أوزبكستان يوم 27 يوليو ثم إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه، ويتأهل من تلك المجموعة صاحبا المركزين الأول والثانى.

وخاض المنتخب الأوليمبى فور وصول البعثة إلى فرنسا فى الأيام الماضية، مباراتين وديتين أمام أوكرانيا انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، وأمام العراق انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1.

وصرح المشرف العام على المنتخب الأوليمبى محمد بركات، فى الساعات الماضية بتحمل جميع اللاعبين المسؤولية وسعيهم لتحقيق ميدالية في الأولمبياد لإسعاد الجماهير المصرية، مشيدًا في نفس الوقت بالدور الذى يقدمه الثنائى فوق السن محمد الننى وأحمد سيد زيزو وانسجامهما السريع مع المجموعة.

وتضم بعثة منتخب مصر في فرنسا 22 لاعبًا هم.. حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى خط الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته في خط الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى سعد ميسى وأحمد قطة فى الهجوم.