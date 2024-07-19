8 مواجهات نارية بالأسبوع الـ31 من الدورى الممتاز أهمها بيراميدز والأهلى

تنطلق منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز، غدًا “السبت”، بمواجهات قوية ونارية، أهمها اللقاء المرتقب الذي يجمع بيراميدز المتصدر أمام ملاحقه الأهلى على قمة الدورى الممتاز “دورىNile”.

ويستضيف ملعب استاد الدفاع الجوى، والذى من المنتظر أن يشهد توجدا جماهيريا كبيرا، مباراة بيراميدز والأهلى، فى اللقاء المقرر انطلاقه فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم “الإثنين” المقبل.

وتشهد الجولة مواجهات قوية تجمع طلائع الجيش أمام فاركو، فيما يحل زعيم الثغر ضيفًا على البنك الأهلى، ويستضيف سيراميكا نظيره بلدية المحلة.

ويلعب فريق المصرى البورسعيدى أمام ذئاب الجبل، ويلاقى الفريق البترولى إنبى نظيره فريق زد إف سى، ويستضيف فريق الداخلية على ملعب استاد السلام فريق الزمالك، والإسماعيلي مع الجونة ومودرن سبورت أمام سموحة.