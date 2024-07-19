عضو اتحاد الكرة: أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلى مبالغ فيها

تحدث عضو اتحاد الكرة إيهاب الكومى، عن قيام نادى بيراميدز برفع القيمة المالية لتذاكر مباراته أمام الأهلى بشكل مبالغ فيه، مشيدا بدور إدارة الأهلى فى التعامل مع جماهيرها من لحل تلك الأزمة.

قال إيهاب الكوم فى تصريحات مُتلفزة: “بمناسبة مباراة الأهلى وبيراميدز يوم “الإثنين” المقبل، فقد كنا ننادى متى ستعود الجماهير للمدجات؟ ودائما كنا نقول أن وجود الجمهور فى المدرجات شبيه بوجود الجمهور فى المسرح، هو من يحدث التفاعل”.

وأضاف إيهاب الكومى: “الآن اللوحة غير مكتملة، حققنا بطولة كأس أمم أفريقيا فى مصر 2006 لأننا كان ورائنا جمهور عظيم، الجمهور يخرج كل الطاقة من اللاعبين”.

وأكد الكومى: “هذه هى الصورة التى نريدها، الكرة للجماهير، وهى من تحرك الوجدان وتجعل لاعب كرة القدم يبدع”.

وأشار إيهاب الكومى: “نادى بيراميدز من حقه تحديد قيمة التذاكر الخاصة بمبارياته، لكن مع كامل الاحترام لإدارة نادى بيراميدز الذى يحقق موسم أكثر من رائع، فوجئنا بأسعار تذاكر أغلى من المعتاد، هناك جمهور يأتى من محافظات بعيدة جدا، يتحمل معاناة السفر ويقتطع من قوته لمؤازرة فريقه الذى يحبه، هذا هو عنوان الانتماء”.

وشدد الكومى: “عندما أصعب على جماهير أى نادى الدخول للمباراة، فلابد أن نراجع أنفسنا، وأطالب بوضع سقف لأسعار الجماهير، بداية من الموسم المقبل، بأقصى شئ 100 جنيه للدرجة الثالثة”.

وأختتم عضو اتحاد الكرة إيهاب الكومى تصريحاته، قائلا: “الأهلى عندما وجد أسعار التذاكر مرتفعة للغاية، حصته عبارة عن 7500 تذكرة، تكفل بها مجلس إدارة النادى الأهلى، وبدأت سطور عشق ومحبة بين الأهلى وجماهيره”.