كريستو فى تونس للتوقيع مع الصفاقسى التونسى

وصل لاعب فريق النادى الأهلى، التونسى محمد الضاوى كريستو، إلى الأراضى التونسية صباح اليوم “الجمعة”، من أجل توقيع عقد إعارته الجديد مع نادى الصفاقسى.

وأكدت تقارير إعلامية، أن كريستو وصل إلى تونس من أجل توقيع عقد الإعارة إلى الصفاقسى، وبدء محطته الجديدة مع الفريق التونسى، الذى انضم له على سبيل الإعارة بالمجان.

وكشف مصدر مقرب من التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الأهلى، أن إدارة ناديه وافقت على انضمامه إلى الصفاقسى التونسى لمدة موسم على سبيل الإعارة بالمجان، فى المقابل يتحمل النادى التونسى راتب اللاعب الذى كان يتقاضاه من الأهلى.

وأكد المصدر أن الأهلى حسم إعارة كريستو إلى الصفاقسى وفضله عن عرض الرجاء المغربى بناءًا على رغبة اللاعب الذى فضل النادى التونسى ليكون وجهته المقبلة لسببين، الأول هو أنه سيحصل من الصفاقسى على راتب مالى أعلى من الراتب المعروض عليه من الرجاء، والثانى أنه يفضل العودة إلى بلاده والتواجد وسط أهله فى الفترة القادمة عن الرحيل الى المغرب.