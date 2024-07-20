برلماني: الحوار الوطني بمثابة أداة رئيسية لتحقيق التوافق المجتمعي

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يُعد أداة رئيسية لتحقيق التوافق المجتمعي وبناء مستقبل مشترك يقوم على أساس من الحوار والتفاهم.

وأوضح الخبيرى أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة للتفاعل بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتلاحم الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تواجه بلادنا وتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويتيح الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وأضاف أن المشاركة السياسية الفعالة هي الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي قوي ومستدام، مثمنًا الدور المهم للحوار الوطني خلال الفترة الحالية من خلال مساهمته في تحسين الاقتصاد المصري، ودعم المنظومة التعليمية، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم المشاركة السياسية، بجانب تمكين المرأة والشباب ودعم المشاركة في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

حيث استطاع الحوار الوطني خلال نقاشاته فى الفترة الماضية، تحقيق نجاح كبير في كافة القضايا التي تم إدراجها على أجندته، فى المجالات المختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، مشيرا إلى أنه قدم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديا منذ عقود.