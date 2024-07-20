” الشربينى”: القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج “مسكن” 28 يوليو

تفقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، المشروعات السكنية ومشروعات المرافق (محطات مياه – محطات كهرباء – طرق – شبكات مرافق)، وغيرها من المشروعات التنموية، بعدد من المدن الجديدة، معلناً أنه سيتم من يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج “مسكن”، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024 : 30/5/2024، وذلك في أيامٍ محددة، وفقاً للمعلن.