وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس مجلس الدولة

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد عبدالحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص اليوم، وذلك بمقر مجلس الدولة.

وتوجه المستشار محمود فوزي بالتهنئة للمستشار أحمد عبود على منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثمنًا دور القضاء المصري العظيم والمُشرف على مر التاريخ، باعتباره من أبناء السلطة القضائية ومجلس الدولة.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الدولة، بالشكر والتقدير إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هذه الزيارة الطيبة.

وتناول اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.