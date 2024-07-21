حماة الوطن: منح مجلس النواب الحكومة الجديدة الثقة هو بداية لمرحلة عمل جديدة بسياسات مختلفة

أكد المهندس محمد عزالدين أمين الشباب بأمانة حزب حماة الوطن على أن موافقة البرلمان علي برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة بأغلبية أعضاء المجلس، هو بداية لبدء مرحلة جديدة من العمل أمام تلك الحكومة وإنجاز المهام التي جاءت بها في البرنامج مطالبًا الحكومة بضرورة لتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة من أجل تحقيق التنمية وتلبية تطلعات المواطنين في تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بجودة الخدمات.

وقال: إن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات حيث جاءت في توقيت مهم وعليها مواجهة تلك التحديات برؤي وسياسات مختلفة وتابع؛ الملف الاقتصادي يأتي في الاولوية من العمل علي جذب الأستثمارات الخارجية وتحسين مناخ الأستثمار ورفع مستوي النمو ومواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار والرقابة علي الأسواق حتي يشعر المواطن بنتائج تلك التحسن ،واتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء أزمة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

وأضاف “عزالدين” أن الحكومة الجديدة عليها الألتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني ، التي ترتكز علي مفهو تحقيق الأمن القومي خاصة في هذا التوقيت حيث تموج المنطقة المحيطة بنا بصراعات مستمرة، وتابع؛ فضلاً عن تحقيق الأمن المائي والغذائي من السلع الأستراتيجية.

مطالبًا الحكومة بضرورة العمل علي توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، خاصة وان هناك نقص وإرتفاع في أسعارها ، والعمل علي توطينها يقلل من فاتورة الأستهلاك والضغط علي العملة الأجنبية، وتابع: ان تصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء بشان الصناعة مبشرة، خاصة فيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة والعمل علي توطين الصناعة .

وأشار “عزالدين” إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ توصيات مجلس النواب التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة والتي اعتمدها المجلس ووافق عليها، داعيا الحكومة إلى تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب عن مؤشرات تنفيذ البرنامج وأهدافه.