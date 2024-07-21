برلمانية: رئاسة مصر لنيباد يؤكد مكانة مصر في القارة السمراء

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ أن تولي مصر رئاسة وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “نيباد” يؤكد دور مصر المحوري والإقليمي في المنطقة كلها وخاصة القارة الافريقية ، و يعكس جهود مصر المتواصلة من اجل دعم التعاون الاقتصادي والتكامل بين دول المنطقة وأفريقيا بشكل عام وبين دول القارة الأفريقية ومطالب افريقيا في المحافل الدولية.

واكدت خطاب أن علاقات مصر مع القارة الأفريقية لها جذور تاريخيّة قديمة، كما ان أفريقيا واحدة من الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، حيث لعبت مصر دورًا حاسمًا ومؤثرًا فى مساندة حركات التحرر الوطنى الإفريقى، مضيفة ان مصر اصبحت صوت إفريقيا فى المحافل الدولية، حيث كان الرئيس السيسي صوت لأفريقيا خلال العديد من المؤتمرات والمحافل ابرزها قمة المناخ والاجتماعات الأممية والدولية ومع منظمات التعاون الاقتصادي .

واشارت عضو مجلس الشيوخ ان مصر من أوائل الدول التى أسهمت فى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، كما أسهمت أيضا فى تأسيس تجمعى «الكوميسا» والساحل والصحراء، فضلاً عن تبنيها لمبادرة «النيباد» موضحة انها رؤية صاغها وتبناها رؤساء خمس دول إفريقية، هى مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال، وهى المبادرة التى تسلمت مصر رئاستها فى عام 2023، ومن المقرر أن تمتد رئاستها عامين حتى عام 2025 .

واضافت حياة خطاب ان التعاون الاقتصادي من المحاور المهمة خاصة ما تمثله افريقيا من سوق واعد وما تمتلكه من ثروات طبيعية .