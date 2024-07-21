فعاليات مبادرة “بلدنا احلى” الموسم الثالث من مراكز شباب إدارة بنها بالقليوبية 

إستمرار فاعليات مبادرة ” بلدنا احلى ” الموسم الثالث من مراكز شباب إدارة شباب بنها ، والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، على أن يتم تنفيذها ب ١٠٠ مراكز شباب على مستوى الإدارات الفرعية خلال شهرى يوليو وأغسطس ، طبقا لجدول زمنى محدد بذلك ، والذى يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية .

وتم التنفيذ اليوم من مراكز شباب بنها وهى ( المنشية ، عزبة ذكى ، مرصفا ) ، حيث تمت من خارج اسوار مراكز الشباب ، من تجميل القرى، وعمل بعض الدهانات لاعمدة الإنارة ، وتشجير ودهانات للاسوار، والتخلص من بعض المخلفات بمدخل القرى ، وتعليق لافتات ترحيب ،على أن تنفذ المبادرة بمراكز الإدارة تبعا .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ” أن المبادرة تأتى للعام الثالث علي التوالى ، تأكيدا على المشاركة المجتمعية و الدور المجتمعى لمراكز الشباب ، في الأعمال التطوعية التي تساهم فى بناء المجتمع والتى تحقق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة و رؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بهدف تجميل و نظافة مداخل القرى و المناطق المحيطة بمراكز الشباب من أعمال نظافة عامة ودهانات وزرع أشجار ،لإخراج جيل متعاون ينتمى بكيانه لأرض الوطن .

تهدف المبادرة إلى بث روح الإنتماء و المواطنة للمشاركين بأرض المحافظة ، و ذلك من خلال الظهور بها بأفضل منظر و حال ، وذلك بتجميل ونظافة مداخل القري والمناطق المحيطة بمراكز الشباب ، والتى تشمل أعمال نظافة عامة ، و دهانات، و زراعة الأشجار ، وتعليق لافتات إرشادية ، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى المبادرة .