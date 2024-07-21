المصرى يتعادل إيجابيا مع ذئاب الجبل ويُضعف أمله فى البقاء بالدورى الممتاز

حسم التعادل الإيجابى نتيجة لقاء فريق المصرى البورسعيدى أمام نظيره فريق ذئاب الجبل بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل اليوم “الأحد”، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف المقاولون فى مرمى المصرى البورسعيدى عن طريق جوزيف أوشايا فى الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء سددها اللاعب فى أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمود جاد، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل بالخطأ فى مرماه “هدف ذاتى” فى الدقيقة 30 من نفس الشوط.

وبهذه النتيجة وصل المصرى البورسعيدى إلى النقطة 52 فى المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 في المركز الـ17 بجدول المسابقة، ويتعقد موقف ذئاب الجبل فى رحلة الهروب من الهبوط إلى دورى المحترفين.