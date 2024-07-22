الزمالك يقتحم المربع الذهبى هزم الداخلية أول الراحلين عن «دورىNile»

حقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس «الأحد»، على استاد السلام، فى الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبى، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

سجل يوسف أوباما هدف التقدم لفريقه فى شباك الداخلية، بعد ضغط من عمر جابر على حارس مرمى الداخلية رمضان مصطفى لينجح فى استخلاص الكرة ويرسلها لأوباما ليسجل منها هدف التقدم فى الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 55 نجح يوسف أوباما فى تسجيل هدف الزمالك الثانى ليوسع الفارق ويصعب مهمة الداخلية، وفى الدقيقة 65 سجل إيهاب سمير هدف تقليص الفارق للداخلية من ركلة جزاء.

بعدها أجرى جوزيه جوميز تبديلان بخروج يوسف أوباما وعبد الله السعيد ودخول ناصر منسى ومحمد أشرف روقا، ثم دخل محمود شيكابالا بدلاً من مهاب ياسر فى الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

فيما تأكد هبوط الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.

وأصبح فريق الداخلية أول الفرق الهابطة إلى دوري المحترفين في الموسم الحالي، قبل 3 جولات على ختام المنافسة في منتصف أغسطس المقبل، وأصبحت مبارياته المقبلة في عمر المسابقة مجرد تحصيل حاصل.