زد أف سى يفوز على إنبى برباعية مقابل هدف فى «دورىNile»

حقق فريق نادى زد أف سى فوزا كبيرا على نظيره الفريق البترولى إنبى، بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس «الأحد»، على ملعب استاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

تقدم فريق زد إف سى عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وأضاف عبد الرحمن البانونى الهدف الثانى فى الدقيقة 39، وسجل شادى حسين الهدف الثالث فى الدقيقة 43 من نفس الشوط.

وفى الشوط الثانى أحرز لاعب الفريق البترولى إنبى على فوزى، هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء من ضربة جزاء، وفى الدقيقة 63 يحرز شادى حسين الهدف الثانى له والرابع لزد، يرفع بها الفريق رصيده إلى 44 نقطة فى المركز السابع، فينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند 42 فى المركز التاسع.