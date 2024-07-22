الدراويش يستدرج الجونة ويبحث عن انتصار جديد فى «دورىNile»

فى الخامسة والنصف من مساء اليوم «الإثنين»، وعلى ملعب استاد الإسماعيلية، يستضيف النادى الإسماعيلى نظيره فريق الجونة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة «دورىNILE»، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبى.

ويأتى فريق الدراويش فى المركز الـ14 لجدول مسابقة الدورى برصيد 31 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق الأصفر فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً.

فيما يأتى فريق الجونة فى المركز الـ 13 لجدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الفريق الساحلى فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وخسر 12 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة، 28 هدفاً واستقبلت شباكهم41 هدفاً.

ويبحث فريق الإسماعيلى فى لقاء اليوم، عن استعادة الانتصارات لتحسين أوضاع الفريق فى جدول مسابقة الدورى، خاصة أن الدراويش لم يتذوقوا طعم الانتصارات خلال آخر 8 مباريات بمسابقة الدورى، حيث يرجع آخر فوز للفريق الأصفر على حساب الداخلية بهدف نظيف فى 9 مايو الماضى.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة بقيادة مباراة اليوم، باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الخطر فى قاع الجدول، خاصة وأن الفريق الساحلى لم يتذوق طعم الانتصارات فى المسابقة المحلية منذ 11 مباراة.