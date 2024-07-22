مودرن سبورت يستضيف الفريق السكندرى سموحة فى الدورى الليلة

فى التاسعة مساء اليوم «الإثنين»، وعلى ملعب استاد السلام، يحل فريق سموحة، ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق مودرن سبورت، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة «دورىNILE»، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويأتى فريق مودرن سبورت فى المركز الرابع لجدول مسابقة الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فى 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً.

فيما يأتى فريق سموحة فى المركز السادس لجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً.

وكان سموحة قد تغلب في الجولة الماضية على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، فيما خسر مودرن سبورت أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، ومن المنتظر أن تشهد مواجهة اليوم صراع من نوع خاص بين الفريقين، حيث يبحث مودرن سبورت عن استعادة الانتصارات والحفاظ على المركز الرابع فى جدول الدورى، فيما يسعى سموحة إلى العودة للإسكندرية بثلاث نقاط ثمينة وانتزاع المركز الرابع لجدول الدورى.