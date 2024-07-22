محافظ القليوبية يجتمع بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ  لمناقشة ملفات التصالح علي مخالفات البناء

عقد ايمن عطية ، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديري مديرية الزراعة والادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والاملاك والشبكات الارضية ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وقد تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والمشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على أرض المحافظة، والتي علي رأسها ملف التصالح والتعديات علي املاك الدولة ومشروعات حياه كريمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقنين أوضاع البناء المخالف، وتوفير فرص للمواطنين لتقنين أوضاعهم، بما يتماشى مع أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلاته.

كما تم بحث آليات تسهيل إجراءات التصالح للمواطنين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم في هذا الشأن، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على المبادرة بتقنين أوضاعهم والاستفادة من مزايا قانون التصالح.

وأكد المحافظ على أهمية ملف التصالح في مخالفات البناء، لما له من آثار إيجابية على مظهر المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح، وتقديم كافة التيسيرات لهم

وتابع المحافظ الاجتماع بإستعراض سير العمل في مشروعات مبادرة “حياة كريمة” بمركز شبين القناطر ومتابعة نسب التنفيذ في كل مشروع، والوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه العمل، وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الأيام حراكًا هامًا لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في 3 مراكز رئيسية: الخانكة، وطوخ، وقليوب، وتشمل هذه المرحلة مشروعات تنموية شاملة في مختلف القطاعات، تشمل الوصول إلى الخدمات الأساسية: سيتم توفير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، مع ربط القرى بشبكات الاتصالات وتحسين البنية التحتية والتي تشمل إصلاح الطرق وتمهيدها، وإنشاء أرصفة، وتوفير إضاءة جيدة، وبناء وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.

و أشاد السيد المحافظ بدور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود المحافظة في هذا الملف، مؤكدًا على استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح مبادرة التصالح وتحقيق أهدافها.

وقد أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الملفات والمشروعات الهامة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويُسهم في تحسين مستوى حياتهم.