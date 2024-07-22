وزارة العمل: ندوة توعية حول التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، بالاشتراك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة ( التأمين الصحى الشامل ) ندوة توعوية للعاملين بالمديرية تحت عنوان ( التأمين الصحى الشامل الوقوف على المشاكل التي تواجه المتعاملين وكيفية حلها ) جرى خلالها مناقشة بعض المشكلات التي تواجه العاملين بالمديرية والمترددين على الهيئة وكيفية حلها للوصول إلى رضا المتعاملين مع الهيئة من العاملين ، وتنفيذ طلباتهم ، وأيضاً وفرت المديرية مجموعة من فرص العمل لشباب من أبناء المحافظة ، من مدينة ابوزنيمة،وذلك للعمل بفندق دومينا كورال باى ، إحدى المنشآت الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، مع متابعة الشباب بعد التعيين والاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وكذلك لكافة العاملين بالمنشآت ، فى إطار خطة المديرية وأجهزتها التابعة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لمتابعة أحوال العمالة بها ، إلى جانب حصر وتسجيل المنشآت التي يعمل بها ٢٠ عامل فأكثر ونسبة استيفاؤها لتعيين نسبة ٥% من إجمالي عمالها من ذوي الهمم ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي في ضوء تعليمات معالي وزير العمل محمد جبران بشأن أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ..