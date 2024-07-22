وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بالبحيرة

قالت وزارة العمل في بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة البحيرة نظمت ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فى مجال المفاوضة الجماعية ، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة عباد الرحمن للغزل بكفر الدوار ، شارك فيها عدد 20 من العاملين بالشركة ، حيث تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة في تقريرٍ للوزارة، إلى أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكد مدير المديرية على أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، وألقى الندوة وليد الاشرم مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بكفر الدوار ..