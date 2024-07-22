وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاعات العمل بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بكلية العلوم ، بحضور 65 من العاملين ، وجرى خلالها التعريف بأهداف السلامة ومخاطر الحريق والكهرباء ، وكيفية التعامل مع الحرائق ، وتنفيذ خطة الطوارئ ، تحت عنوان ” سلامتك تهمنا” حول مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت بالمحافظة..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف وكيل المديرية انه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة ،مؤكداً على إستمرار جهود التوعية والتثقيف فى كافة قطاعات العمل داخل المحافظة لحماية العنصر البشرى والمنشآت من المخاطر التي تهدد العمل وكيفية الوقاية منها من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ، والقات المحاضرات الدكتورة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.