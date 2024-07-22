وزارة العمل: بدء وختام برامج تدريب مهنى مجانية للشباب والفتيات بالأقصر

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر عن انتهاء فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود ، والتى شملت 184 ساعة تدريبية نظرية وعملية ، على مدار شهرين كاملين بواقع 32 يوم تدريبي نظريا وعمليا وميدانياً ، جرى خلالها تقديم جرعات تدريبية للمتدربين تتضمن صيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ، بما يؤهلهم للعمل في ذلك المجال بعد انتهاء فترات التدريب ، وكذلك بدء فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة الخياطة بمركز التدريب المهني بالطود ، والتى تستمر لمدة 40 يوماً، بواقع 200 ساعة تدريبية نظرية وعملية ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى الإهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تعمل داخل القرى الأكثر احتياجا وتماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الدورات التدريبية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورة التدريبية المجانية التي توفرها المديرية للشباب من الجنسين عن طريق التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان عام المديرية ، ومنوهاً أنه يحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بالداخل والخارج فى مجال الطاقة الشمسية داخل شركات القطاع الخاص والاستثمارى .