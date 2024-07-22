وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المجانية والاستماع لمطالب المتدربين بالمنيا

تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، الدورات التدريبية المهنية المجانية التى يجرى تنفيذها ، بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية ، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، فى مجالات : التفصيل والخياطة ، والتطريز ، وصيانة الحاسب الآلى ، فى ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مع البرنامج ، حيث بلغ إجمالى عدد المتدربين 60 متدرب ومتدربة ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2024 / 2025 والتى تتضمن تدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والمهن المستحدثة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ..

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الدورات التدريبية التى يجرى تنفيذها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وأضافت مدير المديرية انه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها ، كما استمعت إلى آراء المتدربين واحتياجتهم ، ووجهت الشكر للمدربات على قدراتهم فى توصيل المعلومات للمتدربين فى كورسات المهارات الحياتية.