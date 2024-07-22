مودرن سبورت يكتسح سموحة بثلاثية فى “دورىNile”

حسم فريق نادى مودرن سبورت نتيجة لقاءه أمام نظيره فريق سموحة، بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدورى الممتاز.

افتتح أحمد عاطف التسجيل مبكرا لمودرن سبورت فى الدقيقة 3 من الشوط الأول، قبل أن يضاعف محمد صادق النتيجة لصالح أصحاب الأرض مسجلا الهدف الثانى فى الدقيقة 29 من نفس الشوط، لتنتصف المباراة بتقدم مودرن سبورت بهدفين دون رد.

وفى شوط المباراة الثانى عزز خالد رضا تقدم مودرن سبورت بالهدف الثالث فى الدقيقة 52 من عمر اللقاء، لينتهى اللقاء بفوز فريق مودرن سبورت.

حاول سموحة تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه، لكن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح لتنتهى المباراة بفوز مودرن سبورت بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد موردن سبورت لـ 50 نقطة فى المركز الرابع، فينما تجمد رصيد فريق نادى سموحة عند 45 نقطة فى المركز السادس.