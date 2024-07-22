وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المجانية ونشر ثقافة ريادة الأعمال ببورسعيد

تابعت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، دورات التدريب المهنى المجانية بمركز التدريب المهني الثابت بالمديرية ببورسعيد ، على مهن التفصيل والخياطة لعدد 25 متدربة ، وذلك تنفيذاً لخطة التدريب للعام التدريبى٢٠٢٤-٢٠٢٥، حيث يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة ، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً و بأجود الخامات ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وضمن جهود المديرية فى توفير مزيد من برامج التدريب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الدورات التدريبية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورة التدريبية المجانية التي توفرها المديرية للشباب من الجنسين عن طريق التقديم بمقر المركز أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان عام المديرية ، ومنوهاً أنه يحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بالداخل والخارج فى مجال الطاقة الشمسية داخل شركات القطاع الخاص والاستثمارى ، موجهاً المتدربات خلال اللقاء معهم إلى ضرورة التحلي بالثقة بالنفس والإرادة لتحقيق الأهداف مهما كانت العقبات ، كما سيتم تقديم كل الدعم والمساندة من القائمين بالتدريب بالمركز فنياً ومعنوياً ، واستمع إلى بعض المتدربات الجدد عن الأسباب التي دفعتهم للالتحاق بالتدريب وما هي أحلامهم فى المستقبل ..