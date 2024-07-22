وزارة العمل: متابعة دورات تدريبية مجانية على حرف يدوية بمراكز التدريب بسوهاج

تابعت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات 3 دورات تدريبية مجانية ، فى إطار مشروع “تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات” من أجل تنمية مهارتهم وتأهيلهم لسوق العمل ، وذلك في ضوء التعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمراة بالوزارة والبرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة “التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، ” UN Women Egypt تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين ، ويجرى تنفيذ هذه البرامج بالشراكة مع والمجلس القومي للمرأة ، ومن خلال شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، ويشمل التدريب تخصصات حرفية مستحدثة يتم تنفيذها للمرة الاولي داخل مراكز التدريب المهني ، وهى : دورة صناعة الحلويات بمركز تدريب مهني الكوثر لعدد 25 متدربة ، ودورة تصفيف الشعر والتجميل بمركز تدريب مهني سوهاج ، ومركز الدكتورة ميمي الاسيوطي لعدد 20 متدربة ، ودورة تدوير الأقمشة والملابس والبلاستيك (Upcycle)بمركز التدريب المهني بسوهاج لعدد 25 متدربة ..

وأوضحت إلهام أبو زيد القائمة بعمل مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وأضافت القائمة بالعمل ، أن مدة التدريب شهر لكل دورة بواقع 20 يوم تدريبي ، بإجمالى 100 ساعة تدريبية لكل دورة ، وحددت مزايا التدريب فيما يلى : تخصيص عدد 3 أيام للتدريب على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف بخلاف شهر التدريب ، وتوفيرعدد 40 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات لمدة 15 يوم بعد انتهاء الدورة، وتوفير عدد 28 حقيبة تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص للمتدربات المتميزات ، فضلاً عن الحصول علي شهادة اتمام الدورة التدريبية معتمدة و مختومة من مديرية العمل وشركة قدرة ، مع الأولوية في شغل فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك يتم عقد ندوات توعوية مختلفة (حقوق العمال وواجباتهم – السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل – حقوق المرأة – ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) ..