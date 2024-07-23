بعد الطرد أمام الأهلى.. عقوبة مالية تنتظر الشيبى فى بيراميدز

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، علي تطبيق لائحة العقوبات على لاعب الفريق المغربى محمد الشيبى، بعدما تلقى بطاقة حمراء «طرد» خلال مواجهة الأهلى التى جمعتهما أمس «الاثنين» بالدورى المصرى.

ويوقع الجهاز الفني لبيراميدز عقوبة مالية ضخمة على محمد الشيبي بسبب الطرد أمام الأهلى، حيث إن تهور اللاعب تسبب فى فقدان الفريق لخدماته منذ الدقيقة 80، وهو ما أدى لتقليل فرص الفريق فى ادراك التعادل مع المارد الأحمر.

وتأكد غياب محمد الشيبى عن فريقه فى مباراتين على أقل تقدير بعد تعرضه للطرد المباشر فى مباراة الأهلى والتى خسرها الفريق السماوى بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وتنص اللائحة أنه من يتعرض للطرد المباشر يغيب مباراتين أو أكثر وبذلك يتأكد غياب محمد الشيبى عن مباراتى بيراميدز القادمتين بالدورى أمام الزمالك وفاركو.