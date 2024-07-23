الزمالك يستأنف على غرامة فرجانى ساسى

استقرمسئولو نادى الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على تقديم استئناف على قضية فرجانى ساسى التى يطالب فيها بـ 696 ألف يورو، وذلك بعدما رفع اللاعب قضية ضد النادى.

وكشف مصدر مسئول فى الزمالك أن النادى بصدد تقديم استئناف، على القضية التى رفعها لاعب الفريق السابق فرجانى ساسى، للحصول على مبلغ 696 الف يورو من النادى.

وقال المصدر، إن اللاعب سبق وتم تغريمه بسبب جذب سماعة الحكم فى إحدى مباريات الزمالك وقت لعبه للأبيض، وتم تغريمه وقتها إلا أن اللاعب لا يعترف بالغرامة، لعدم وجودها فى اللائحة، فرفع اللاعب قضية وتم الحكم لصالحه، وقام الزمالك بالاستئناف وإلغاء الحكم، إلا أن فرجانى ساسى رفع قضية أخرى، ومن المقرر أن يستند الزمالك فى الاستئناف على الحكم السابق الصادر لصالح النادى.

ويذكر أن الزمالك نجح فى رفع ايقاف القيد الخاص بقضية مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وذلك بعد تسوية المبلغ مع اللاعب.