عاطف مغاوري يبحث مع سفير فلسطين تنسيق الجهود لوقف الحرب على غزة

بحث عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مع دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، التنسيق لدعم الجهود المصرية ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب على قطاع غزة، فى ظل الجهود والمساعي الدولية التى تستهدف وقف الحرب، ورفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب الفلسطينى..والبدء فى إعادة الاعمار وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفى ضوء صدور رأى محكمة العدل والذى يعد انتصارا للحق الفلسطينى وكيفية تفعيله.على المستويات الوطنى والإقليمية والدولي .وحتى لا يلحق بقرار ذات المحكمة بشأن جدار الفصل العنصري عام ٢٠٠٤..وقرار مجلس الأمن نهاية عام٢٠١٦ بعدم مشروعية، وأعلن النائب عاطف مغاورى بترحيب حزب التجمع بالإعلان الصادر عن لقاء بكين بشأن المصالحة وتوحيد الصفوف داخل منظمه التحرير الفلسطينية.