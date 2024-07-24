للإحاطة بالاجتماع الثالث للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سفارة الصين بمصر تنظم مؤتمرا.. اليوم

تنظم سفارة الصين في مصر وكل دول العالم اليوم «الأربعاء» مؤتمرات إحاطة عقب الاجتماعات العامة والمحورية للحزب الشيوعي الصيني.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قد عقدت خلال الفترة من ١٥ إلي ١٨ يوليو الدورة الكاملة الثالثة في بكين بحضور ١٩٩ عضوا من أعضاء اللجنة و١٦٥ عضوا احتياطياً ، وبحضور مراقبين من أعضاء اللجنة الدائمة للجنة فحص الانضباط المركزي والمسئولين بالجهات العشرين للحزب وعدد من الخبراء والعلماء المعنيين.

ترأس المكتب السياسي للجنة المركزية هذه الدورة الكاملة، وألقى فيها شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية خطابا مهما، بالإضافة إلي عدد من التقارير الحزبية.

ويعد الاجتماع استمرارًا لممارسة الإصلاح الشامل منذ الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الـ18، وفصلًا جديدًا في دفع التحديث على الطريقة الصينية.فهو انطلاقة جديدة في مسارات تعميق الإصلاح الشامل والخطط المستقبلية للصين، فيعد فصلًا جديدًا في دفع التحديث على الطريقة الصينية في الرحلة الجديدة حسب وصف منصات الإعلام الصينية.

ناقش الاجتماع قضايا تعميق الإصلاح الشامل بشكل أكبر ودفع التحديث على الطريقة الصينية، معتبرًا أن الفترة الحالية والقادمة هي فترة حاسمة لدفع بناء دولة قوية وإحياء الأمة بشكل شامل من خلال التحديث على الطريقة الصينية. وصاغ الاجتماع قراراته تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب، حيث لعب الأمين العام” شي جين بينغ” دورًا حاسمًا في التخطيط والتنظيم والتوجيه. وتكون القرار من 15 جزءًا مقسمة إلى ثلاث كتل رئيسية.

يهدف الاجتماع إلى إكمال مهام الإصلاح المقترحة في القرار بحلول الذكرى الثمانين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2029. ووضع الاجتماع جدولا زمنيا واضحا لمستهدفاته ، في مجال الإصلاح الاقتصادي، ركز الاجتماع على بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى بحلول عام 2035. مؤكداً ضرورة الاستفادة بشكل أفضل من آلية السوق، وخلق بيئة سوق أكثر عدالة وحيوية، وتحقيق الكفاءة المثلى في تخصيص الموارد وتعظيم الفوائد.

بالإضافة إلي التركيز على تحسين نظام الحوكمة الاقتصادية الكلية، ودفع الإصلاحات في المجالات الرئيسية مثل المالية العامة والضرائب والتمويل، وتعزيز اتساق توجهات السياسات الكلية.

في مجال الإصلاح الاجتماعي، أكد الاجتماع على مبدأ “الشعب أولاً”. تم اقتراح تحسين آليات تعزيز التوظيف الكامل وعالي الجودة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي للعمالة المرنة المهاجرين والعاملين في أشكال التوظيف الجديدة، وتعزيز توسيع وتوزيع الموارد الطبية عالية الجودة، ودفع بناء مجتمع صديق للإنجاب، وتحسين آليات سياسات تطوير صناعة رعاية المسنين.

تم التأكيد على ضرورة تنسيق وتنفيذ إجراءات الإصلاح المختلفة بشكل فعال. سيتم ذلك من خلال آلية عمل من أعلى إلى أسفل، مع التركيز على تفصيل وتصنيف إجراءات الإصلاح الرئيسية، ودفع التنسيق في تنفيذ الإصلاحات، والجمع بين التصميم العلوي والاستكشاف على مستوى القاعدة.

شددت الدورة الكاملة للجنة المركزية على أن التحديث الصيني النمط هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية. وينبغي انتهاج السياسة الخارجية السلمية المستقلة بثبات، ودفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وتطبيق القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وتنفيذ مبادرات التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، والدعوة إلى تعددية الأقطاب العالمية المتصفة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالشمول والمنفعة العامة، وتعميق إصلاح آلية عمل الشئون الخارجية، والمشاركة في قيادة إصلاح منظومة الحوكمة العالمية وبنائها، والحماية الحازمة لسيادة البلد وأمنها ومصالحها التنموية. ونتج عن الاجتماع اقتراح أكثر من 300 إجراء إصلاحي مهم تتعلق بالنظم والآليات والمؤسسات.