” يتم إفتتاحه الفترة المقبلة”… “النقل” تنشر تفاصيل مشروع محور “الزقازيق- السنبلاوين”

تواصل وزارة النقل ، نشر أحدث اعمال تنفيذ مشروعاتها القومية بمختلف القطاعات ؛ حيث نشرت عبر صفحتهاالرسميةعلىمواقعالتواصلالاجتماعي، تفاصيل مشروع محور “الزقازيق- السنبلاوين”.

واضافت الوزارة ان المحور تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100 % ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ويبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبري و38 نفق و4 برابخ)

واوضحت الوزارة ان الطريق يربط بين محافظات “الشرقية والدقهلية ودمياط” والطريق الدولي الساحلي، كما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.