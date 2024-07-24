“سويلم ” : إنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور محمد يوسف استشاري معهد “دلتارس” الهولندي ، لمناقشة عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال الموارد المائية .

وخلال الاجتماع أشار الدكتور سويلم إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إعداد قائمة بأولويات الوزارة من الدراسات البحثية ودراسات الجدوى والمشروعات التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة ، بما يعبر عن رؤية وأولويات الوزارة فى المقام الأول وطبقا للإحتياجات المطلوبة على الأرض .

كما أشار إلى أنه يجرى إعداد رؤية متكاملة لتطبيق مبادئ الحوكمة على كافة أجهزة الوزارة ، حيث تهدف الوزارة من تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان تحقيق الإستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه ، وتحقيق الشفافية والنزاهة ، وتوضيح دور المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات ، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة .

وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف حالة الرى بمنطقة وادى النقرة ومقترحات إعداد دراسة متكاملة للمنطقة لإحلال محطات رفع النقرة وتأهيل الترعة الرئيسية لتحسين حالة الرى فى المنطقة ، ومناقشة إجراء الدراسات البحثية المطلوبة لأعمال الإحلال والتأهيل .

كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون مع شركاء التنمية فى تطوير أنظمة الانذار المبكر من أخطار السيول الومضية ، وإعداد خطة لإدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وقد أشار الدكتور سويلم لإهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” و”دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية” ، ودراسات تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة .