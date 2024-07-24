برلماني يؤكد أهمية جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، والتوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.

وفي هذا الصدد، ثمن “عثمان” توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.

وقال عثمان، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى منطقة صناعية ولوجستية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة تجارية ملائمة وبنية تحتية متطورة، وتهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إنشاء مشروعات صناعية وتجارية جديدة، وخلق فرص عمل عن طريق جذب الشركات والمستثمرين الذين يوفرون وظائف جديدة، فضلاً عن تعزيز التجارة الدولية من خلال موقع استراتيجي على قناة السويس، لافتاً إلى أن المنطقة تتمتع بموقع جغرافي مميز، مما يتيح الوصول السريع إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وكذلك تتميز بالبنية التحتية المتطورة بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق، حيث تهدف إلى أن تكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتعزيز موقع مصر كمحور تجاري عالمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تكثيف جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.