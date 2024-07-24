محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد الفوز على بيراميدز: علينا التركيز لحسم لقب الدورى

تحدث مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محمد عبدالمنعم، إلى جماهير الفريق بعد الفوز على بيراميدز في الجولة 31 من منافسات الدوري المصري، بهدف دون مقابل.

وساهم عبدالمنعم فى فوز المارد الأحمر الثمين، من خلال النجاح فى عدم استقبال أى هدف فى ظل التقدم بهدف وحيد طوال دقائق اللقاء.

وقال نجم النادى الأهلى عبر حسابه الرسمى بموقع “انستجرام”: “أن الأمر لم ينتهى، وحتى ينتهى.. التركيز مستمر حتى حسم لقب الدورى ”.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 66 نقطة فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز “دورىNile”، وقلص الفارق مع بيراميدز المُتصدر إلى نقطتين فقط، مع وجود 3 مؤجلات للماردالأحمر.