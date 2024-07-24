4 اتفاقيات و157 طلب إحاطة.. حصاد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تقريرا بشأن حصاد دور الانعقاد الرابع.

وتضمن التقرير ما يلي:

1- مشروعات قوانين

أعدت اللجنة اللجنة توصيات عن مشروعي قانونى الخطة الاستثمارية والموازنة العامة لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالى 2024/ 2025 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها.

2- الإتفافيات الدولية

ناقشت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل “دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر”، الموقعة فى 5 من يونيو سنة 2023، وتمت الموافقة عليه نهائيًا بالجلسة العامة للمجلس.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية “الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 مليون دولار كندى، وتمت الموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة للمجلس.

وناقشت اللجنة أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية في مصر”، وتمت الموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة للمجلس.

كما ناقشت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن ” لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتمت الموافقة نهائيا بالجلسة العامة.

كما تلقت اللجنة عدد 367 طلب إحاطة وتم مناقشة 157 طلب منها؛ طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بتأهيل ترعة عين جالوت التابعة لهندسة رى التحدى بمركز بدر بمحافظة البحيرة لتسهيل وصول مياه الرى لنهايتها لرى الأراضى الزراعية الواقعة عليها.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن المطالبة بتغطية الممر المائى المار داخل الكتلة السكنية بقرية أشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لحمايته من التلوث حفاظاً على صحة المواطنين.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تأخر البدء فى أعمال إنشاء رافع على طريق ترعة السلام فى الجزء المار أمام قرية الشتول الممتد من مصرف الطويل البحرى حتى بحيرة المنزلة مما عرض نحو (40) ألف فدان للغرق بزمام مركزى الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن المطالبة بتأهيل الترع الواقعة بزمام هندستى رى شرق وغرب المنزلة، وكذا الترع الواقعة بزمام بمركزى الجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن المطالبة بتغطية نحو (500) متر من مصرف مرجا فى المسافة الممتدة من الجمالية وحتى حديقة توشكى، وكذا تغطية نحو (500) متر منه فى الجزء المار أمام جبانة الجمالية، وتغطية نحو (1200) متر من الجزء المار من ترعة الجمالية داخل الكتلة السكنية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن قيام بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بتجريف الأراضي الزراعية المنتجة بنطاق الوحدتين المحليتين (النجاح وأحمد عرابي) بمركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أضر بالإنتاج الزراعي بالمحافظة.

طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنه 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم توبيرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاى محافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن وقف السير في إجراءات الإعلان رقم 1 لسنة 2017 الصادر من مركز البحوث الزراعية بتعين عدد من الباحثين على الكادر الخاص بالمركز.

طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم إدراج الاعتمادات المالية لإنشاء وحدة بيطرية بقرية دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية رغم إدراجها بالخطة الاستثمارية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على بناء مدرسة ثانوي على قطعة أرض مساحتها 9 قرايط بحوض الطويلة الواقع بزمام كفرموسى عمران بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية رغم حاجة أهالي المنطقة للمدرسة.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن تراجع مساحات زراعة محصول القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال الموسم الزراعي 2023/2024.

طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلى، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري نحو الحفاظ على الأصول الثابتة والأراضي المملوكة لها.

طلب الإحاطة المقدمين من النائبة أسماء الجمال، بشأن المطالبة بتبطين ترعة الحاجر بمركز الصف.

طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن المطالبة بتطهير مجرى نهر النيل في نطاق مركز الصف – محافظة الجيزة.(عدد 2)

طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تفتت الحيازات الزراعية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على انشاء مكتب بريد بقرية العوامر الغربية مركز أبو تشت محافظة قنا وذلك بالجهود الذاتية على ارض متبرع بها.

طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قوره، بشأن التعدي المستمر من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام على منافع ترعة نجع حمادي- الجهة الشرقية – محافظة سوهاج.

طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن المعوقات والتحديات التي تواجه الزراع عند التعامل مع الجمعيات الزراعية في محافظة البحيرة.