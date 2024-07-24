مارسيل كولر يطالب لاعبى الأهلى بمواصلة الانتصارات لحسم اللقب الـ44
وطالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة تحقيق الفوز فى المباريات القادمة من أجل حسم درع الدورى مبكرا، وتحقيق رقم قياسى جديد عن طريق أطول سلسلة انتصارات فى تاريخ الفريق الأحمر، مؤكدا أن نسبة فريقه في حسم الدورى لا تزال 0% رغم الفوز على بيراميدز منافسه على حصد الدورى ذهابا وإيابا.
وطالب كولر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على المصرى فى مباراة “الجمعة” المقبل ببرج العرب، من أجل تصدر الدورى وخطف القمة من بيراميدز، لاسيما وأن الأخير سيخوض مواجهة قوية أمام الزمالك فى نفس اليوم.
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