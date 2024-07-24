محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يستعرضان عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة

عقد ايمن عطيه محافظ القليوبية اجتماعا مع اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل واللواء حسام الدين مصطفي رئيس هيئة الطرق والكباري بمقر الهيئة لاستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التى تحتاج الى تدخل عاجل من خلال تنفيذ مشروعات لحل المشكلات المرورية وتطوير الطرق الرئيسية لاستكمال الطفرة التى تحققت خلال الفترة الماضية فى مجال الطرق وكان على راس تلك الموضوعات التى تم مناقشتها بالاجتماع دراسة الحلول المقترحة لحل الكثافات المرورية بنفق الحدادين ومزلقان بلتان بمدينة طوخ وكذلك رصف ورفع كفاءة وتطوير طريق طوخ شبين القناطر وكما تم استعراض ما تم انجازه بمشروع تطوير شارع احمد عرابي بشبرا الخيمة وتم الاتفاق على سرعة دفع الاعمال للانتهاء من الجزء المتبقي من الشارع كما تناول الاجتماع ايضا تطوير وتوسعة طريق قليوب القناطر الخيرية (شارع العاشر من رمضان) ومن بين الموضوعات الهامة التى تم تناولها ايضا بالاجتماع مقترحات عمل مطالع مدينة بنها بمنطقة شمال بنها لربطها على طريق الاسكندرية الزراعى بما يحقق سيولة مرورية فى تلك المنطقة كما استعرض الحضور ايضا مشروعات التطوير الحيوية التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بنها المحافظة والتيسيرات المطلوبة من المحافظة وكافة الجهات المعنية لسرعة دفع الاعمال بتلك المشروعات الهامة والحيوية لسرعة دخولها الخدمة والاستفادة منها.