منتخب مصر الأوليمبى أمام الدومينيكان فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس

فى السادسة مساء اليوم “الأربعاء” بتوقيت القاهرة، يلتقى منتخب مصر الأوليمبى بنظيره منتخب مرحبا الدومينيكان، فى افتتاح مشواره المنتخبين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

ويشارك المنتخب المصرى الأوليمبى للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.

شارك المنتخب المصرى الأوليمبى فى إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، وسجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدف.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، على التشكيل الذى يخوض به مواجهة الدومينيكان اليوم.

ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة فى الأولمبياد كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس، والوسط: محمد النني، محمد شحاته، أحمد قطة، وفي الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل.