أشرف حكيمى يقود منتخب المغرب فى مواجهة الأرجنتين

أعلن مدرب منتخب المغرب طارق السكتيوي عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الأرجنتين اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وينافس المغرب في المجموعة الثانية مع كل من الأرجنتين والعراق بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

وتنطلق أحداث مواجهة المغرب ضد الأرجنتين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب “جيوفروى جيشار” بمدينة سانت إيتيان الفرنسية.

وتواجد الظهير الأيمن لنادى باريس سان جيرمان أشرف حكيمى على رأس تشكيلة المنتخب المغربى الأوليمبى لمواجهة الأرجنتين فيما سيقود نجم العين الإماراتى سفيان رحيمى وجناح نادى موناكو الفرنسي إلياس بن الصغير خط الهجوم.

وجاءت تشكيلة المنتخب المغربى كالآتي:

حراسة المرمى: منير المحمدى

خط الدفاع: أشرف حكيمى- زكريا الواحيدى– المهدى بوكامير – أسامة العزوزى.

خط الوسط: أسامة ترجالين – أمير ريشاريسون- بلال الخنوس.

خط الهجوم:– سفيان رحيمى – إلياس بن الصغير- إلياس أخوماش.

يذكر أن المنتخب المغربى الأوليمبى لكرة القدم تأهل إلى أولمبياد باريس بعدما حقق لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة العام الماضى، بعد فوزه على مصر بنتيجة 2-1 فى نهائى البطولة التى أقيمت على أرضه.

والجدير بالذكر أن منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس تنطلق قبل يومين من الافتتاح الرسمى للألعاب المقرر بعد غد “الجمعة”.