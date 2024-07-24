“البيطريين “: تسليم دفعة جديدة من مستحقى صندوق التكافل ..الجمعة

أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام لأطباء بيطريين مصر، أنه تم إستخراج الشيكات المستحقة لأعضاء صندوق التكافل الخاصة بالأطباء البيطريين.

ودعا الدكتور الحسينى عوض مدير الصندوق، الأعضاء أصحاب الشيكات الحضور لمقر صندوق التكافل لاستلام الشيكات أو بالتواصل مع النقابات الفرعية لاستلامها.

وأوضح أن استلام الشيكات وسداد اشتراكات الصندوق سيكون متاحا يوم الجمعة القادم بمقر انعقاد الجمعية العمومية، وذلك تيسيرا على الأطباء البيطريين.