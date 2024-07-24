الحرية المصري: ثورة 23 يوليو ألهمت شعوب العالم للكفاح من أجل التحرر الوطني

هنأ حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ والقوات المسلحة الباسلة؛ والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث؛ فهى لم تكن مجرد تغيير سياسي؛ بل بداية لحقبة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث مثلت ثورة يوليو نموذجًا متميزا لاصطفاف الشعب المصرى خلف قواته المسلحة؛ كما أرست قواعد أول جمهورية فى تاريخ مصر بعد انهاء عصر الملكية والاستعمار؛ وتبنت الثورة مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية؛ وتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين والعمال والفئات المهمشة؛ واتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالحصول على فرصة فى التعليم مهما كانت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية؛ وأعادت سيطرة مصر على المجرى الملاحى لقناة السويس؛ فضلا عن اقامة قلاع صناعية عملاقة؛ وإنشاء السد العالى الذى ساهم فى حماية مصر من خطر الفيضان من خلال التحكم فى تدفق المياه؛ فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية التى أضاءت القرى والعزب والنجوع.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن 23 يوليو كانت مصدر الهام لشعوب العالم للكفاح والعمل نحو التحرر الوطنى من الاستعمار الأجنبى؛ حيث كان لمصر دورا محوريا فى تحرر العديد من الدول العربية والأفريقية ودول اسيا وأمريكا الجنوبية، حيث يوليو لعبت دورًا محوريًا فى التنمية على عدة مستويات من خلال زيادة الانتاج الزراعى والتوسع فى عمليات استصلاح الأراضى الصحراوية؛ كما شهدت مصر نهضة صناعية كبيرة؛ تمثلت فى انشاء العديد من المصانع والمشروعات الصناعية الكبرى مما ساهم فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج؛ فضلا عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية.