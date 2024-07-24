بعد أن تخلى عن الفوز.. منتخب المغرب يتعادل مع الأرجنتين فى أولمبياد باريس

تهاون منتخب المغرب الأوليمبى فى تقدمه بهدفين وتعادل مع نظيره الأرجنتينى 2-2 اليوم “الأربعاء”، فى افتتاح منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

أنهى المنتخب المغربى الشوط الأول متقدما بهدف متأخر سجله سفيان رحيمى بعد عمل جماعي رائع، فى الدقيقة “45+2”.

وفى الشوط الثانى، عزز رحيمى تقدم المنتخب المغربى بتسجيله الهدف الثانى من ركلة جزاء (50).

وانتفض بعدها منتخب الأرجنتين ليقلص الفارق فى الدقيقة 68 بهدف حمل توقيع البديل سيميونى، ثم أدرك التعادل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع “90+16” عن طريق اللاعب كريستيان ميدينا.

وبهذا التعادل، تصدر المغرب والأرجنتين مؤقتا ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة لكل منهما في انتظار مواجهة أخرى عن هذه المجموعة والتي ستجمع العراق ضد أوكرانيا فى وقت لاحق اليوم.