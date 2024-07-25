بدء من اليوم.. ” النقل” تنظم رحلات يومية بأوتوبيسات فاخرة لنقل المواطنين لـ مهرجان مدينة العلمين الجديدة

أعلنت وزارة النقل، أنه في إطار خدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، والتعاون لدعم المشاركة في الأنشطة التنموية الإنسانية في مصر، في مقدمتها “مهرجان العلمين الجديدة” الذي تنظمه الشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، في مدينة العلمين الجديدة، حتى نهاية أغسطس، فإن وزارة النقل تعلن تنظيم عدد من الرحلات اليومية بأوتوبيسات فاخرة، لنقل المواطنين من القاهرة والإسكندرية إلى داخل المهرجان في “مدينة العلمين الجديدة” وكذا مناطق المعارض الخاصة بالهيئات والشركات الحكومية والمُنتجين الشباب والطلبة، المُشارِكين في المهرجان، وكذلك الشاطيء العام، وشاطىء المهرجان، ومنطقة الحفلات، وكل النقاط الحيوية داخل مدينة العلمين الجديدة ومحيطها، لخدمة الحضور، وكل المواطنين في المناطق المجاورة ومطروح والمحافظات القريبة، ذات الخدمات المشتركة في العلمين والساحل الشمالي، وذلك بدءاً من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو ٢٠٢٤، على النحو التالي :-

من القاهرة إلى العلمين الجديدة

الموعد الأول: القيام الساعة ٧ صباحاً من محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تضم موقف شركة سوبر جيت، على أن يكون موعد العودة من العلمين الساعة ٨ مساءً.

الموعد الثاني :القيام الساعة ٤ مساءً والعودة الساعة ٢ صباحاً اليوم التالي.

من الإسكندرية الي العلمين الجديدة

الموعد الآول: القيام من محطة سيدي جابر الساعة 8 صباحاً والعودة الساعة 8 مساءً من العلمين.

الموعد الثاني: القيام الساعة 5 مساءً والعودة الساعة 2 صباح اليوم التالي.

كما تعلن عن إطلاق خدمة خط أتوبيسات داخلي، من الأتوبيسات الكهربائية المتميزة للنقل الداخلي بمدينة العلمين الجديدة، لربط جميع مناطق الاهتمام بالمدينة والمهرجان، وخدمة كل أهالي الساحل الشمالي والاستثمار والرحلات والطلاب من الجامعات المختلفة، في إطار التكامل بين جهات الدولة المصرية والوزارات والشركة المتحدة لخدمة التنمية في مصر ولخدمة المصريين.