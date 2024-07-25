انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ ” البيطريين”.. الجمعة

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية لها، بعد غد الجمعة ، الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة الكبرى بدار الحكمة، وذلك بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءً على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2024، وبناءً على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 8 يوليو 2024.

وأعلن النقيب العام للأطباء البيطريين، دكتور مجدى حسن، أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال تم وضعه يتضمن التصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة و مجالس النقابة الفرعية 2024م فيما عدا نقابات القاهرة – الجيزة – قنا، بالاضافة إلى عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وعرض تقرير أمين الصندوق، علاوة على إعادة عرض ميزانيات النقابة لأعوام 2022-2021-2020-2019-2018 لاعتمادها وعرض تقرير مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2023 م، ومن المقرر أن يتم اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.