فى حال إكتمال النصاب.. بدء فاعليات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين اليوم

بدء التسجيل بالجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين المنعقدة بدار الحكمة؛ لليوم، حيث اشار دكتور احمد عنتر ، الامين العام المساعد للنقابة العامة؛ إلى أن الأطباء البيطريين بدأوا في التوافد على مقر النقابة العامة منذ الصباح، وبدأ فتح باب التسجيل من الساعة العاشرة، وفى حال اكتمال النصاب القانوني ” ٣٠٠ عضواً” تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الساعة الثانية ظهراً.

أضاف دكتور عنتر أن جدول الأعمال للجمعية العمومية يشمل التصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ٢٠٢٤م فيما عدا نقابات ( القاهرة – الجيزة – قنا ) الفرعية، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وعرض تقرير أمين الصندوق، و إعادة عرض ميزانيات النقابة لأعوام ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ م – لاعتمادها، وعرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام ٢٠٢٣، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.

دعا الأمين العام المساعد جموع الأطباء البيطريين لحضور فعاليات الجمعية العمومية، والحرص على التواجد بصورة تعكس قوة الجمعية العمومية، لانها المحرك الأساسي لأى فعاليات تخص المهنة ومشاكلها وتكون رسالة قوية وإيجابية لمتخذ القرار، وحتى يعبر الأطباء البيطريين عن طالباتهم وآرائهم فيما يخص بنود الجمعية العمومية، مشيراً إلى أنه تم إعداد أماكن مناسبة لإستراحة للأطباء فى حديقة النقابة العامة وتقديم خدمات النقابة العامة للأطباء البيطريين كتسديد الاشتراكات وغيرها من الخدمات.

اضاف أن اللجنة المنظمة مكونة من الدكتور عبدالعزيز الجوهرى والدكتور ناجى سلام والدكتور أحمد حسين والدكتور هيثم جنيدى والدكتورة ياسمين أبو الخير والدكتورة سمر الدسوقى والدكتورة سارة عطاالله أعضاء مجلس النقابة العامة، و اللجنة متواجدة من باكر لاستقبال الزملاء وتذليل اى عقبات تواجههم.