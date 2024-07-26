نقيب الفلاحين يكشف أسباب إنخفاض أسعار الأرز ..

أكد “حسين عبدالرحمن أبوصدام ” نقيب عام الفلاحين انخفاض أسعار الأرز انخفاض ملحوظا خلال الشهر الجاري حيث انخفض طن الأرز الشعير عريض الحبه من 19 الف جنيه في أول شهر يونيه الي 14 الف جنية مشيرا إلى أنه يتوقع مزيد من انخفاض أسعار الأرز في شهر سبتمبر المقبل .

وأضاف عبدالرحمن أن المساحه المصرح بها لزراعة الارز هذا الموسم تصل إلى نحو مليون و74 ألف فدان منها 200 ألف فدان منزرعه بأصناف أرز قليلة استهلاك المياه و150 ألف فدان أرز يروي بمياه الصرف الزراعي المعالج ولكن المساحه المنزرعه فعليا تزيد عن مليون ونصف المليون فدان حيث زرع عدد كبير من الفلاحين مساحات أرز بالمخالفة طمعا في الحصول على مكاسب كبيره بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الموسم الماضي .

وأشار أبوصدام إلى أن الحكومه صرحت بزراعة الأرز في 9 محافظات فقط وهم محافظات الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية والبحيرة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وأن أسعار الأرز الشعير حاليا تتراوح ما بين 13 و14 الف للطن، وبين 21 و22 الف لطن الأرز الأبيض فيما يباع كيلو الأرز المعبا ما بين 25 و28 جنيه .

ويزرع الأرز بداية من شهر مايو ليبدا حصاده من منتصف شهر أغسطس وحتي نهاية شهر أكتوبر ويتوقع انتاج نحو 7 مليون طن ارز شعير بما يوازي نحو 4 مليون طن ارز ابيض تقريبا وهو ما يكفي احتياجتنا المحليه.

وأكد أبوصدام أن أهم أسباب إنخفاض أسعار الأرز هي قرب موعد حصاد الأرز بالموسم الجديد الذي يتوقع وفرة انتاجه، مع ضعف الإقبال علي شراء الارز في الفترة الأخيرة لضعف القوة الشرائية .