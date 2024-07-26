أمين صندوق البيطريين: النقابة استردت أرض أكتوبر وتم شراء سندات بمبلغ 15 مليون جنيه

أستعرض الدكتور شرف الدين فيصل، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، حساب الايرادات والمصروفات للنقابة العامة عن الأعوام 2018- 2019- 2020- 2021- 2022، والتى توضح إجمالي الايرادات التى ترد للنقابة من الأنشطة المختلفة بالإضافة إلي المصروفات التي صرفت علي اوجه الخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة للاعضاء و اسرهم .وأوضح شرف الدين، خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين، أن هناك زيادة في الإيرادات عن المصروفات وتحقيق فائض بلغ 15.392 مليون جنيه عام 2018 وانخفاض العائد عام 2019 ومواصلة الانخافض عام 2020 ويرجع ذلك لانخفاض المبلغ المستثمر من عام لاخر وكذلك انخفاض معدل الفائدة، لمشيرا إلى أنه قد تم استرداد قيمة أرض أكتوبر وشراء سندات بمبلغ 15 مليون جنيه بعائد 11.5 % وذلك لزيادة عائد الاستثمار ، وانخفاض قيمة التبرعات الواردة للنقابة، لافتا إلى أنه جارى العمل على زيادتها فى المرحلة القادمة.

وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى استمرار الانخفاض عام 2021 وتحقيق فائض قدره 533129 جنيها، مضيفاً: أنه خلال عام2022 تم تحقيق فائضا قدره 5.893 مليون جنيه، وأرجع ذلك لحصول النقابة على نسبة 40 % من التبرعات الواردة من الجهات البيطرية والموردة لاتحاد نقابات المهن الطبية.