القومي للمرأة ينظم مطبخ المصرية بحى دار السلام

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة مبادرة “مطبخ المصرية” بحي ( دار السلام) بالمحافظة ، بحضور الدكتورة ام كلثوم شلش المقررة المناوبة للفرع، وعدد من عضوات وموظفى الفرع، واستهدف إنتاج ٥٠٠ وجبة.”مطبخ المصرية” هو مطبخ مجتمعي له بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا و تلقت السيدات تدريبا للتعرف علي طرق تخطيط واعداد و تجهيز الاغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء .