الأهلى يسعى لصدارة “دورىNile” أمام المصرى البورسعيدى الليلة

فى التاسعة مساء اليوم “الجمعة”، وعلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، يحل فريق كرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق المصرى البورسعيدى، ضمن مؤجلة الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتعتبر مباراة الليلة بمثابة محطة مهمة في مشوار الفريقين، حيث يرغب الاهلى فى مواصلة طريق الانتصارات والزحف نحو قمة المسابقة، فيما يرغب المصرى البورسعيدى فى تعزيز تواجده بالمربع الذهبى.

وحقق الاهلى 15 انتصار متتالى فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يأتى المصرى البورسعيدى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

من جهته، طالب المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، لاعبيه بضرورة حصد الفوز الليلة لتعزيز فرصهم بالتتويج بالدورى، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة خالد عبد الفتاح للإيقاف بعد الطرد فى لقاء بيراميدز، فيما يغيب طاهر محمد طاهر وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأحمد عبد القادر بسبب الاصابة والثلاثى أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، للانضمام إلى المنتخب الاوليمبى.

وفى المقابل، طالب المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على ماهر، لاعبيه بإستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل تعزيز حظوظهم بإنهاء الموسم فى المربع الذهبى للمسابقة.