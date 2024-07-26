الزمالك يبحث عن طريقة لعبور السماوى فى لقاء لن تغيب عنه الإثارة بـ”دورىNile”

فى التاسعة من مساء اليوم “الجمعة”، وعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، يلتقى فريق الزمالك وبيراميدز، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وتعد مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدورى، لاسيما بعد خسارة 6 نقاط فى مباراتى الاهلى مما أضعف حظوظ الفريق السماوى فى التتويج بالدورى للمرة الأولى بتاريخه.

ويأتى فريق الزمالك فى المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

فيما يأتى فريق بيراميدز فى المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 21.

وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة فيما خسر بيراميدز من الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.