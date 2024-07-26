رابطة الأندية المصرية المحترفة توقف مدافع بيراميدز الشيبى

أخطرت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فريقا الأهلى وبيراميدز بالعقوبات الرسمية بشأن مباراتهما فى الدورى المصرى الممتاز، والتى انتهت بفوز “المارد الأحمر” 1-0 يوم “الاثنين” الماضى.

وتقرر إيقاف الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، الدولى المغربى محمد الشيبى، ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب الخشونة ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، وعدم الامتثال لقرار الطرد.

وتلقى الشيبى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 80 من عمر مباراة فريقه ضد الأهلى لحساب الجولة الـ31 من الدورى الممتاز، وذلك بعد تدخل عنيف على قدم حسين الشحات، ما دفع حكم المباراة الألمانى للعودة لتقنية الفيديو، قبل أن يعود مشهرا البطاقة الحمراء في وجه اللاعب المغربى.

كما فرضت الرابطة غرامة مالية ضد بيراميدز قدرها 25 ألف جنيه، مع تغريم الأهلى 50 ألف جنيه، وحرمان 75 مشجعا للفريق الأحمر من حضور مباراتين للفريق.

وتقرر إحالة 13 شخصية للجنة الانضباط، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذى لبيراميدز ممدوح عيد بجانب حارس المرمى أحمدالشناوى، ومروان حمدى ومحمد الشيبى ومحمود زلاكة وكريم حافظ ومحمود عبد العاطى دونجا، بخلاف المدير الإدارى أحمد زاهر.

وأحالت رابطة الأندية شكوى بيراميدز للجنة الانضباط، ضد عضوى مجلس إدارة النادى الأهلى محمد سراج ومحمد الجارحي، والمدير التنفيذى سعد شلبى، ولاعبى الفريق خالد عبد الفتاح وإمام عاشور.